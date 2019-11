Der Singles' Day oder Guanggun Jie ist ein Tag für Alleinstehende und wird traditionell am 11. November gefeiert. Dieser Tag wurde in den letzten Jahren bei jungen Chinesen immer beliebter, aber auch die Marktwirtschaft entdeckte dieses Ereignis für sich und knackt Tagesumsatzrekorde. Scheinbar reicht es nicht aus, den Black Friday und Cyber Monday zu zelebrieren, ein weiterer Handelsstarker Tag musste her.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei ganz klar auf den Umsätzen der beliebten chinesischen Onlineplattform Alibaba. Ein Blick auf den Kursverlauf der Alibaba-Aktie offenbart Anfang Juni 2018 das letzte markante Verlaufshoch bei 211,70 US-Dollar. Im Zuge der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China knickte aber auch dieser Wert zum Ende des abgelaufenen Jahres ein und markierte schließlich um 130,00 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seitdem befindet sich die Aktie aber wieder merklich im Aufwind, über den seit Mai letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend kam das Papier aber noch nicht hinaus. Dies könnte bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik ...

