Die Fresenius Medical Care-Aktie konnte mit den beiden Tiefs vom 15. August und 22. Oktober bei 57,38 und 57,24 Euro einen Doppelboden ausbilden und eine nachhaltige Wende einleiten. Der Anstieg seit dem Tief vom 22. Oktober verlief sehr steil, was sich auch an der 50-Tagelinie sehr schön ablesen lässt. Seitdem diese am 29. Oktober bei 61,28 Euro überschritten wurde, kommt der gleitende Durchschnitt dem Kurs kaum noch hinterher. Aktuell notiert der EMA50 nur bei 63,04 Euro, während der Kurs in der ... (Dr. Bernd Heim)

