(shareribs.com) London 11.11.2019 - China legte in der vergangenen Woche Konjunkturdaten vor, die eine fortgesetzt schwache Entwicklung deutlich machten. Die Marktteilnehmer hoffen nun auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen China und den USA. Der chinesische Außenhandel hat im Oktober eine fortgesetzt schwache Entwicklung gezeigt. Am Wochenende wurden nun die Inflationsdaten vorgelegt. Die ...

