Nach fünf Gewinnwochen in Folge begann die neue Handelswoche für den DAX erst einmal etwas zurückhaltender. Der Deutsche Leitindex gab bis zum Mittag rund 70 Punkte ab und notiert bei etwa 13.160 Punkten. Damit büßt der DAX gegenüber Freitag rund 0,6 Prozent ein. Ein Anlass dieser Verluste: Aufkeimende Zweifel an einer schnellen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. So ließ US-Präsident Trump verlauten, die Gespräche über ein Handelsabkommen gingen zwar voran, jedoch "viel zu langsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...