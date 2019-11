Der Euro hat sich heute, am Montag im späten europäischen Handel mit wenig bewegten Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1033 US-Dollar.Der Devisenhandel gestaltete sich zum Wochenbeginn eher ruhig. Nachdem aufgrund eines Feiertages in den USA am Nachmittag keine marktrelevanten Konjunkturdaten aus Übersee erwartet wurden, blieb die jüngste Entwicklung im Handelsstreit der ...

