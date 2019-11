Die Experten von Raiffeisen Research nehmen ihre Prognose für die Goldpreis-Entwicklung zurück. "Zwar ist der volatile Goldpreis jederzeit für kurzfristige Anstiege gut, falls es z.B. zu einer neuerlichen Eskalation im Handelsstreit USA/China, massiv schwächeren US-Wirtschaftsdaten oder politischen Turbulenzen kommt. Unsere Einschätzung, dass in den kommenden Monaten und Quartalen die Abwärtsrisiken für den Goldpreis weiterhin überwiegen, hat sich aber nicht geändert", so die Analysten. Sie passen dementsprechend ihre Quartalsprognosen für den Goldpreis nach unten an, um trotz der jüngsten Abwärtsbewegung genug Spielraum in unseren Prognosen nach unten zu haben. "Zwar bleibt eine (kleine) Gold -Beimischung eine gute Absicherung gegen extremere Risiko-Szenarien und ...

