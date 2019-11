In unserem Beitrag zum brasilianischen Real am 15.10.2019 zeichneten wir auf eine langfristige Abwertungstendenz des Reals gegenüber dem US-Dollar hin. Dazu wiesen wir auf das fraktale Chartmuster zwischen beiden Währungen hin. Zudem stellten wir die Frage, ob diese strukturelle Schwäche eher eine Dollarstärke oder eine Realschwäche ist.Differenz in der Stärke des ZinssenkungstrendsDer Fokus auf die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank lässt aber leicht vergessen, dass auch die brasilianische Notenbank ein ordentliches Tempo bei ihren Zinssenkungen hingelegt hat. In ihrer Oktobersitzung wurde der Leitzins um 0,5 % auf noch 5 % gesenkt. Man hielt sich natürlich alle Optionen offen und verwies auf die Risiken nach beiden Seiten der Inflations- und Wachstumstendenz.

Den vollständigen Artikel lesen ...