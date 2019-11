Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktie der Immofinanz von 27,0 auf 28,5 Euro erhöht. Hintergrund der Kurszielerhöhung sind optimistischere Ergebnisschätzungen der Analysten.

Angesichts des höheren Kursziels und der jüngsten Kurskorrektur der Aktie und dem damit gewachsenen Kurspotenzial haben die Analysten ihre Anlageempfehlung auf "buy" angehoben. Am Montag im Späthandel notierten Immofinanz bei 24,45 Euro. Am Freitag hatten Immofinanz-Aktien mehr als vier Prozent eingebüßt, nachdem die CA Immo ihren verbliebenen Anteil von vier Prozent der Aktien am Markt verkauft hatte.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000A21KS2