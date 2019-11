von Stephan Bauer, €uro am SonntagEs läuft beim börsennotierten Immobilienkonzern DIC Asset. Nach dem jüngsten Quartalsbericht stiegen die Funds from Operations (FFO) in den ersten neun Monaten um rund 40 Prozent auf 68,5 Millionen Euro (neun Monate, 2018: 49 Millionen Euro), insbesondere wegen des Zuwachses der Erträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...