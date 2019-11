BERLIN (Dow Jones)--Der Kommunikationsanbieter Telefonica Deutschland hat das erste Campus-Netz der 5G-Mobilfunktechnologie in Berlin in Betrieb genommen. Im Geschäft Basecamp in Berlin-Mitte können Besucher die neue Technologie im "5G Innovationsraum" in den kommenden Monaten real ausprobieren, teilte das Unternehmen am Montag mit.

"Wir wollen den Menschen in Berlin regelmäßig 5G Anwendungen vorstellen und die Technologie für sie anfassbar machen", erklärte der Vorstandsvorsitzende Markus Haas. Mit dem Projekt sei das Unternehmen bei lokalen 5G-Lösungen führend in Deutschland. Partner ist der Mobilfunktechnik-Ausrüster Nokia.

Telefonica arbeitet nach eigenen Angaben bundesweit an weiteren 5G-Projekten. So baue es im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen ein ganzheitliches Campus-Netz für die Factory 56. Es soll der intelligenten Vernetzung von Maschinen und Anlagen dienen. Im Münchner Norden forsche die Firma an technischen Neuentwicklungen, in Oberbayern gehe es um die Erhöhung der Reichweiten bei niedrigen Frequenzen, an der A9 um das vernetzte Fahren.

Laut Telefonica ist 5G wegen der Echtzeit-Reaktionen zunächst für Industrieanwendungen interessant. Kurze Latenzzeiten seien jedoch nur einer von vielen Aspekten des neuen Mobilfunkstandards.

In Berlin präsentierte das Unternehmen zudem eine Fixed Wireless Access Lösung, die als eine Art "drahtloses DSL" Haushalte mit hohen Datenraten ins Internet bringen kann.

