ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich am Montag nur wenig bewegt. Auf dem hohen Niveau tue sich der Markt schwer mit weiteren Gewinnen, sagten Teilnehmer. Zudem fürchteten Marktteilnehmer, dass eine Gewalteskalation in Hongkong die Handelsgespräche zwischen China und den USA belasten könnte. Am Wochenende haben die Hongkonger Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen. Sollte Peking direkt eingreifen, könnten die USA mit weiteren Sanktionen reagieren, hieß es am Markt. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag gesagt, aktuell keine Aufhebung von Zöllen zu planen. Der SMI verlor 4 Punkte auf 10.305. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,03 (zuvor: 48,64) Millionen Aktien.

Die Givaudan-Aktie gab 0,5 Prozent nach. Der Konzern kauft das US-Unternehmen Ungerer, einen Hersteller von Duftstoffen und Aromen aus New Jersey. Der Kauf passt nach Einschätzung von Vontobel in die Strategie von Givaudan. Nach Meinung der Analysten dürfte Givaudan die Sektorkonsolidierung damit weiter vorantreiben. Morgan Stanley moniert indes, dass es keine Angaben zum Preis, ebensowenig zu Synergieeffekten oder EBITDA-Marge gebe. Die Experten raten daher zu Vorsicht, denn die Rendite könne potenziell enttäuschen.

Für die Richemont-Aktie ging es um 2,3 Prozent abwärts. Nach den schwachen Geschäftszahlen vom Freitag folgten nun skeptische Analystenstimmen. Vontobel sieht auf kurze Sichte kein Ende der negativen EBIT-Beiträge aus dem Onlinehandel. Die Schwäche sei auf die herausfordernde Situation in Hongkong zurückzuführen, heben die Experten von Bryan Garnier hervor. Aber auch abseits von Hongkong hätten sich die Trends bei Schmuck im vergangenen Quartal abgeschwächt. Die Aktie des Wettbewerbers Swatch verlor 1,3 Prozent.

Gestützt wurde der Markt von Schwergewicht Novartis mit Aufschlägen von 0,7 Prozent. Die Tochter Sandoz kauft vom südafrikanischen Unternehmen Aspen dessen Unternehmensbereich Aspen Japan KK. Damit erwirbt Sandoz ein Portfolio von Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz unter anderem im Bereich Betäubungsmittel. Das soll die Marktposition von Sandoz im weltweit drittgrößten Markt für Generika stärken.

November 11, 2019 11:41 ET (16:41 GMT)

