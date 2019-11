FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus in der Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt das hohe Niveau am Montag verteidigt. Die Nachrichtenlage war dabei vergleichsweise dünn. Die Berichtssaison legte eine kleine Pause ein und nimmt am Dienstag wieder Fahrt auf. Die anhaltenden Proteste in Hongkong sorgten für Zurückhaltung bei den Investoren. Aber auch der fortwährende US-chinesische Handelskonflikt lieferte keine Argumente, Aktien zu kaufen. So schloss der DAX 0,2 Prozent leichter bei 13.198 Punkten.

Henkel verstärkt Beauty Care

Henkel (minus 0,4 Prozent) verstärkt sich im Bereich professionelles Beauty Care mit einem Zukauf in den USA. Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Deva Parent Holdings unterzeichnet, dem die stark wachsende Premium-Friseurmarke DevaCurl gehört. Den Gewinner im DAX stellte dagegen mit einem Plus von 3,2 Prozent die Aktie von Wirecard. Deren CEO Markus Braun sieht seinen Bezahltdienstleisters als einen Profiteur des anstehenden Weihnachtsgeschäftes. Die Deutsche Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo setzten ihre vertraulichen Gespräche fort. An der Börse wurde auf ein versöhnliches Ende gesetzt, die Aktie schloss 2,1 Prozent im Plus.

Teamviewer auf Wachstumskurs

Lediglich einige kleinere Unternehmen legten ihre Geschäftszahlen vor, so der Börsenneuling Teamviewer. Die Commerzbank-Analysten verwiesen darauf, dass sich das Wachstum zuletzt sogar noch beschleunigt habe. Die Aktie legte 3,6 Prozent zu.

Bei Talanx verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal, den Ausblick hatte das Versicherungsunternehmen allerdings nur bestätigt. Der Kurs schloss 1,1 Prozent im Plus. Nach endgültigen Geschäftszahlen legte LPKF um 7,2 Prozent zu, das Unternehmen steigerte die Netto-Cash-Position von 1,1 Millionen Euro Juni auf 12,4 Millionen Ende September. Die Gewinnwarnung des Tages lieferte Manz, die Aktie schloss 5,7 Prozent im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 72,6 (Vortag: 95,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,15 (Vortag: 4,29) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.198,37 -0,23% +25,00% DAX-Future 13.205,00 -0,11% n.def. XDAX 13.210,04 -0,38% n.def. MDAX 26.968,83 -0,04% +24,92% TecDAX 2.928,35 +0,24% +19,52% SDAX 12.047,82 +0,55% +26,70% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,48% -10 ===

November 11, 2019

