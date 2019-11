Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen eines Treffens im so genannten Normandie-Format zur Ukraine-Krise telefoniert. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. "Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen im Normandieformat zur Ostukraine", erklärte Demmer in der Mitteilung. Ferner hätten beide die Lage in Libyen und in Syrien sowie die Verhandlungen zum künftigen Gastransit durch die Ukraine besprochen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2019 12:20 ET (17:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.