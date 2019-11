Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach dem jüngsten Kurszuwachs von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 42 auf 43 Euro angehoben. Die Bewertung sei nun ausgereizt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Positive Kurstreiber für höhere Schätzungen sehe er derzeit nicht. Der Aussichten für die Geschäfte mit Schmierstoffen im Jahr 2020 blieben trüb./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 15:29 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-11-11/18:55

ISIN: DE0005790430