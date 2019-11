Man hat es seit einiger Zeit erwartet, aber die Schnelligkeit überrascht dann doch: Palladium setzte am vergangenen Freitag zu einer Korrektur an. Wirklich überraschend ist das mit Blick auf den Chart nicht.Die letzte Aufwärtsbewegung seit Mitte September 2019 war prozentual bereits deutlich schwächer als jene zwischen August 2018 und März 2019, an die sich eine mehrmonatige Konsolidierung der aufgebauten Kursgewinne anschloss. Nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends am vergangenen Freitag atmet der Palladiumpreis nun endlich einmal aus.

