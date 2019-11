Ende Oktober 2019 hatte der CEO des weltweit zweitgrößten Platinproduzenten Impala Platinum (ZAE000083648), Nico Muller, noch seiner Zuversicht Ausdruck verliehen, dass Impala seine Jahresprognose wird halten können, obwohl im abgelaufenen Quartal der Ausstoß von Platinkonzentrat im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 % zurückgegangen war und auch der Ausstoß von raffiniertem Platin sogar um 24 % niedriger als im Vorjahr lag.Dabei hat Impala noch weitere Baustellen. Die Gehaltsverhandlungen mit der Minengewerkschaft AMCU sind einem erfolgreichen Abschluss nähergekommen, nachdem Impala das Mindestlohnangebot auf 1.100 Rand pro Monat angehoben hatte, was zumindest deutlich näher an der Gewerkschaftsforderung von 1.500 Rand lag. Aber lange Streiks kann eben auch Impala nicht gebrauchen, der letzte in diesem Jahr ging 5 Monate!

