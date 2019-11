Ralf Dümmel hat in der 6. Staffel der Vox-Sendung schon 13 Deals abgeschlossen. Die DHDL-Startups haben sich ordentlich geschlagen. Es gab aber auch den einen oder anderen Flop. Im Herbst 2016 betrat der Handelsmogul und Millionär Ralf Dümmel die DHDL-Bühne. Der Investor versprach bei seinem Antritt, so viele Deals wie noch nie abzuschließen. Dieser Devise ist er treu geblieben. Allein in den bisher ausgestrahlten zehn Folgen der aktuellen 6. Staffel der Vox-Sendung hat Dümmel schon 13 Mal zugeschlagen - mit ganz unterschiedlichem Erfolg. DHDL-Startups: So viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...