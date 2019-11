Amazon will 2020 eine Supermarktkette starten - als Alternative zur hauseigenen Bio-Marke Whole Foods. Entsprechende Pläne bestätigte der E-Commerce-Riese gegenüber US-Medien. Schon im März hatten US-Medien über ein neues Supermarkt-Format geschrieben, an dem Amazon arbeite. Am Montag bestätigte der E-Commerce-Riese entsprechende Pläne gegenüber C-Net. Der erste der neuen Lebensmittelläden soll den Informationen nach 2020 im kalifornischen Woodland Hills, in der Nähe von Los Angeles, eröffnet werden. Weitere Standorte sollen in Chicago und Philadelphia geplant sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...