Mit dem ersten Start einer Falcon 9 seit über drei Monaten hat Elon Musks Firma SpaceX 60 weitere Satelliten für das Projekt Starlink ins All geflogen. Einen Rekord hatte das Unternehmen dabei auch zu bieten. Heute um kurz vor 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat SpaceX erfolgreich eine Falcon 9 gestartet, die mit 60 Satelliten für den Aufbau des globalen Breitband-Internetgürtels unter dem Namen Project Starlink bestückt war. Damit hat SpaceX nach dem ersten Start im Mai 2019 insgesamt 120 dieser Satelliten, von denen jeder 200 Kilogramm wiegt, ins All befördert. Ab 2020 will SpaceX das Projekt ...

