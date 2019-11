Es ist noch gar nicht so lange her, da geriet die Aktie von Walgreens Boot Alliance (WKN: A12HJF) unter stärkeren Abgabedruck. Dabei war die Aktie erst kurz zuvor für den angeschlagenen Großkonzern General Electric (GE) in den Dow Jones Industrial Averages (DJIA) aufgenommen worden. Dabei gab es für die schwache Performance der Aktie gleich mehrere gute Gründe. Zum Einen nämlich war sie zuvor sehr gut gelaufen, weshalb sie ja überhaupt erst in den Dow Jones aufrücken durfte.

Zum Anderen aber hatte der weltgrößte eCommerce-Konzern Amazon.com den Einstieg in den Markt von Walgreens Boots Alliance bekannt gegeben, was Befürchtungen über einen sich verschärfenden Margendruck aufkommen ließ. Diese Befürchtungen waren dabei gar nicht mal so sehr aus der Luft gegriffen wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen konnte. Denn bereits kurz zuvor hatte das Management gewarnt, dass man unter steigenden Rohstoffpreisen leide, die sich nicht mehr vollständig an die Verbraucher weiter geben könne.

Als Walgreens Boots Alliance dann kurze Zeit später in der Tat recht schwache Quartalszahlen vorlegte, war es um die Aktie geschehen. Die Anleger trennten sich, aus Angst vor sinkenden Margen und damit einhergehend sinkenden Gewinnen, in Scharen von dem Papier. Ja, manch ein Experte unkte bereits, dass das Gastspiel der Aktie im US-amerikanischen Auswahlindex nur von kurzer Dauer sein könnte und die Aktie bald wieder raus fliegen könnte.

Management um CEO Stefano Pessina ist ebenfalls unzufrieden mit der Kursentwicklung

Zuletzt wurde dann bekannt, dass das Management des Unternehmens um Großaktionär (rund 1/6 des Aktienkapitals) und CEO Stefano ...

