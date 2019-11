Ich habe an dieser Stelle in der Vergangenheit schon mehrere Artikel über Qualcomm (WKN: 883121) geschrieben und mein Tenor bezüglich der Aktie war stets positiv. So schrieb ich genau heute vor einer Woche einen Ausblick auf die kommenden Quartalszahlen hier bei sharedeals.de - und bewertete die Aussichten auch in diesem Artikel positiv. In der Tat konnte Qualcomm dann auch überzeugende Quartalszahlen präsentieren, so dass die Aktie durchstarten konnte.

Denn nicht nur das vorgelegte Zahlenwerk war mit einem Quartalsumsatz von 4,8 Mrd. US-Dollar (nach 5,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, Konsensschätzungen der Analysten mit 4,8 Mrd. US-Dollar jedoch punktgenau getroffen) sowie einem Nettogewinn von 0,5 Mrd. US-Dollar respektive 0,78 US-Dollar je Aktie sehr gut. Vielmehr konnte das Management des Konzerns um CEO Steve Mollenkopf auch einen sehr positiven Ausblick abgeben.

Denn laut Auffassung des Vorstands wird Qualcomm ein großer Gewinner der Umstellung der Mobilfunknetze auf die 5G-Technologie. Folglich erwartet man für das laufende Q1/2020 einen Quartalsumsatz von erneut 4,8 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,87 US-Dollar. Bisher hatte man hier einen Quartalsumsatz zwischen 4,4 und 5,2 Mrd. US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie zwischen 0,51 und 0,61 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Qualcomm war, ist und bleibt eine echte Geldmaschine

Wenn Sie sich jetzt wundern, weil ich von dem Ausblick auf das erste Quartal schrieb: Das Geschäftsjahr bei Qualcomm ...

