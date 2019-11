Die kurze Einschätzung der Lage Der kurze Rücklauf auf 13141 kann als Vorzeichen für einen anstehenden Abschlussvorboten in der Jahresendrallye gewertet werden. Ein neues Allzeithoch bleibt damit zwar auch in diesem Kalenderjahr durchaus noch in Reichweite; allerdings müsste sich der DAX hierfür noch einmal so richtig strecken um die Zielerreichung nicht in das kommende Kalenderjahr zu verschieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...