FINEOS Corporation der führende Anbieter von Kernplattformen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen (Life, Accident and Health, LA&H), wurde kürzlich im Novarica Market Navigator Life/Health Claims Systems (September 2019) vorgestellt. Der Bericht zeigt, dass FINEOS den größten Kundenstamm bei der LA&H-Schadenabwicklung in Nordamerika hat, und sowohl Einzel- als auch Gruppenversicherungsmärkte abdeckt. Der Novarica Market Navigator Bericht gibt einen Überblick über die verfügbaren eigenständigen Schadenabwicklungssysteme für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer. FINEOS wurde anhand einer Vielzahl von Kriterien betrachtet, darunter Funktionalität, Technologie, Differenzierungsmerkmale und Implementierungsfähigkeiten, wie dieser Auszug aus dem Bericht zeigt.

Der Bericht ergab, dass die Schadensabwicklung als eine der kritischsten Fähigkeiten, die ein Versicherer benötigt, immer wichtiger wird, um die gestiegenen Kundenerwartungen zu erfüllen und garantierte Service Level in allen Bereichen des Geschäfts, einschließlich Einzelhandel und Finanzdienstleister, zu erreichen. Weitere Ergebnisse zeigen, dass fortschrittliche Schadensbearbeitungsfunktionen wie Triage-basiertes STP, Skill-basiertes Routing und der Zugang zu moderner Analytik und digitalen Tools entscheidend sind, um die Bedürfnisse von Versicherern und Anspruchsberechtigten zu erfüllen.

FINEOS Claims ist Teil der FINEOS AdminSuite, einem integrierten Kernverarbeitungssystem. FINEOS Claims ist in hohem Maße konfigurierbar, um unabhängig oder optimal mit der gesamten FINEOS AdminSuite zu arbeiten, und unterstützt alle im Novarica-Bericht erwähnten kritischen Schadensfunktionen sowohl für Gruppen- als auch für Einzelversicherungen.

FINEOS Claims, FINEOS Absence und FINEOS Payments alle Komponenten der FINEOS AdminSuite bieten die komplette FINEOS Integrated Disability and Absence Management (IDAM)-Lösung. Als einer der am schnellsten wachsenden Bereiche für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung streben die US-amerikanischen Sozialleistungsträger eine vollständig integrierte IDAM-Lösung an, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. FINEOS IDAM ist die einzige Kernlösung auf dem Markt, die Invalidität, Abwesenheit, Abrechnung und Zahlungen für alle Versicherungs- und Abweenheitsarten auf einer einzigen Plattform unterstützt.

Michael Kelly, CEO von FINEOS, kommentierte: "Es ist gut zu sehen, dass Novarica sich auf Schäden als Schlüsselkomponente des Versicherungslebenszyklus und als Schlüssel zur Kundenzufriedenheit konzentriert. Wie der Bericht zeigt, verfügt FINEOS über die größte Kundenbasis sowohl im Einzel- als auch im Gruppenversicherungsmarkt, was es uns ermöglicht hat, noch mehr Fähigkeiten für unsere Kunden aufzubauen und weitere Investitionen in FINEOS AdminSuite zu tätigen, insbesondere in FINEOS Absence und IDAM. Integrierte Fähigkeiten im Bereich Invaliditäts- und Abwesenheitsmanagement sind ein Schlüsselelement der Go-to-Market-Strategie vieler unserer Versicherungskunden, und wir freuen uns, dass wir sie durch die Bereitstellung dieses wichtigen Alleinstellungsmerkmals im Markt für Invaliditätsschadensabwicklung unterstützen können."

Nancy Casbarro, Novarica Vice President of Research Consulting, ergänzte: "Die heutigen [nordamerikanischen] Sozialleistungsträger verlangen nach eigenständigen Schadenslösungen, die Flexibilität und Effizienz bieten, aber vor allem die ständig wachsenden Kundenerwartungen nach einer nahtlosen digitalen Erfahrung erfüllen."

Über Novarica

Novarica hilft mehr als 100 Versicherern durch Beratungsleistungen, veröffentlichte Forschungsergebnisse und Strategieberatung bessere Entscheidungen bei Technologieprojekten und Strategien zu treffen. Die Wissensdatenbank umfasst Trends, Benchmarks, Best Practices, Fallstudien und Anbieterlösungen. Novarica nutzt die Expertise seines Führungsteams und von mehr als 300 Mitgliedern des CIO Research Council und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, schnellere, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Beratungsleistungen konzentrieren sich auf Lieferantenauswahl, Custom Benchmarking, Projektkontrollen und IT-Strategie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.novarica.com/.

Über die FINEOS Corporation

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit; zu seinen Kunden zählen sechs der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA sowie sechs der zehn größten Lebens- und Krankenversicherungsträger in Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS Platform Die FINEOS-Plattform bietet Kunden eine vollumfängliche, durchgängige Kernverwaltung für Gruppen- und Einzelversicherungspolicen sowie freiwillige Versicherungen in den Sparten Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung. Die FINEOS-Plattform beinhaltet das Kernprodukt FINEOS AdminSuite FINEOS AdminSuite sowie die Zusatzprodukte FINEOS Engage zur Unterstützung des Digital Engagement und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.FINEOS.com.

