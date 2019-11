Strategische Investition unterstützt Wachstum von CommentSold bei Produkten und Technologien

Wie CommentSold, Inc. ("CommentSold" oder das "Unternehmen") heute mitteilte, hat das Tochterunternehmen der Private-Equity-Firma ZMC in das Unternehmen investiert. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

CommentSold wurde 2017 von CEO Brandon Kruse gegründet und ist ein führender Anbieter von Multi-Channel-Social-Commerce-Technologie und Managed Services für Betreiber von Online-Boutiquen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Commerce-Enablement-Diensten, darunter Auftragseingang, Zahlung, Erfüllung, Live-Selling-Tools und Analysen, die über eine proprietäre SaaS-Plattform bereitgestellt werden und Kunden den Verkauf über soziale Plattformen und mobile Apps erleichtern. Herr Kruse wird weiterhin als Chief Executive Officer des Unternehmens tätig sein.

"Die Investition von ZMC wird CommentSold dabei helfen, auch in Zukunft erstklassige Serviceleistungen, Support und Technologien für die wachsende Community von Einzelhändlern anzubieten", so Kruse. "CommentSold wird von der aktiven Beteiligung und führenden Position von ZMC profitieren. Wir werden unseren Kundenstamm vergrößern, unsere Technologien verbessern und unser Produktangebot erweitern."

"Die Commerce-Plattform von CommentSold ermöglicht es einer völlig neuen Generation von Einzelhändlern, ein erfolgreiches Onlinegeschäft aufzubauen. Brandon hat ein herausragendes Team zusammengestellt, das seinen Kunden bedeutende Ergebnisse und Servicelevels bereitstellt", berichtet Andrew Vogel, Managing Partner und Co-Chief Investment Officer bei ZMC. "ZMC ist vom Wachstum und der führenden Marktstellung des Unternehmens beeindruckt und ist entschlossen, die Investitionen von CommentSold in Serviceleistungen und Technologien zu unterstützen. Die Investition in CommentSold passt zum thematischen Schwerpunkt von ZMC auf ausgelagerte, geschäftskritische Technologien und Dienstleistungen, die von der kontinuierlichen Verlagerung von Werbung und Handel ins Internet profitieren ", fügt Vogel an.

Weil, Gotshal Manges LLP und Evercore waren Rechtsberater und Finanzberater von CommentSold. Lowenstein Sandler LLP war als Rechtsberater für ZMC tätig.

Über ZMC

ZMC ist eine führende Beteiligungsgesellschaft bestehend aus erfahrenen Investoren und Führungskräften, die sich mit Investment und Management einer vielfältigen Gruppe von Medien- und Kommunikationsunternehmen beschäftigen. Gegründet 2001, stellt die Investmentphilosophie von ZMC die operative Wertschöpfung basierend auf gezielten Anlageschwerpunkten, fundierter Branchenexpertise und starken Partnerschaften mit der Industrie und operativen Führungskräften in den Mittelpunkt. ZMC nähert sich den Investments in Zusammenarbeit mit Managementteams und kann auf eine gute Erfolgsbilanz bei der aktiven Wertsteigerung von Portfoliounternehmen verweisen. ZMC investiert derzeit aus dem ZMC II, L.P. www.zmclp.com

Über CommentSold

CommentSold ist eine Social-Commerce-Plattform, die die Art und Weise, wie Einzelhändler mit Online-Käufern in Kontakt treten, von Grund auf erneuert. Ihr Serviceangebot umfasst das Hosten von Live-Verkaufsveranstaltungen sowie die Verwaltung alltäglicher Betriebsprozesse des Einzelhandels, einschließlich automatisierter Rechnungsstellung, Vertriebsanalyse, Kundendaten sowie Bestands- und Auftragsverwaltung.

