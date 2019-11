Kion Group AG: Value-Investoren werden zum Kauf genötigt!

Europäischer Marktführer zum Schnäppchenpreis: KGX mit KGV von 13,07. Quartalszahlen in weiter Ferne!

Symbol:ISIN: DE000KGX8881Ein Plus von über 10 Prozent und die Rückkehr auf die Oberseite deuten daraufhin, dass die Aktie wieder auf dem Weg nach oben sein könnte. Zuvor war seit dem Allzeithoch im Januar 2018 ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten. Momentan legt Kion eine Verschnaufpause ein.Der Kurs könnte in den nächsten ein neues Pivot-Tief bilden und dann nach oben ausbrechen. Ideal wäre eine Seitswärtsbewegung oberhalb von 58 EUR. Einstieg und Stopp Loss könnten dann etwas darüber beziehungsweise etwas darunter platziert werden. Da die Quartalszahlen erst wieder im März des kommenden Jahres zur Veröffentlichung anstehen, spricht nur wenig gegen einen längerlaufenden Swingtrade.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in KGX.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/kion-group-ag-value-investoren-werden-zum-kauf-genoetigt/