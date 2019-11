Zwei Millionen US-Dollar muss der amtierende US-Präsident Donald Trump an Strafe zahlen, weil er Spendengelder nicht zweckgebunden verwendet haben soll.? Trump muss zwei Millionen US-Dollar Geldstrafe zahlen? Spenden für Veteranen wohl missbräuchlich für den Wahlkampf verwendet? US-Präsident immer wieder in juristischen AuseinandersetzungenSpenden für Wahlkampf missbrauchtZu dieser Geldstrafe hat der Oberste Gerichtshof von New York Trump verdonnert. Konkret geht es dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...