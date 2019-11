'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Grundrente

Am Montagvormittag stellte sich erst das Präsidium der CSU, dann das der CDU hinter den Vorschlag zur Grundrente. Doch die schnelle und kraftvolle Unterstützung von oben wirkt nicht wie das ruhige und selbstverständliche Vorgehen von Parteien, die gemeinsam mit der SPD das Land regieren wollen sollten, sondern wie das nervöse Aufschichten von Sandsäcken auf einem Deich. . Längst spüren sie in der Union, . dass man selbst . dieselben Fehler macht wie die Sozialdemokraten. . Wenn der Wirtschaftsflügel und sein informeller Anführer Friedrich Merz es wollen, kann es auf dem CDU-Parteitag in zehn Tagen zur Saalschlacht kommen. Die CDU-Vorsitzende hat nach der Einigung zur Klimapolitik nun auch eine zur Grundrente auf der Habenseite. Nur eines hat Kramp-Karrenbauer nicht: die geschlossene Unterstützung der Partei./yyzz/DP/zb

