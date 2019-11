'Die Welt' zur Zukunft der Rente

Die Grundrente mag vom Ziel her ihre Berechtigung haben. Denn auch für Geringverdiener muss es möglich bleiben, einen Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung zu erreichen. Doch wer die einen besserstellt, sollte so ehrlich sein und zugeben, dass andere Senioren am oberen Ende der Rentenskala dies mit Einbußen werden bezahlen müssen. Aus der beitragsfinanzierten Rente wird schrittweise eine steuerfinanzierte Grundrente für alle. Was die GroKo den Bürgern derzeit nicht so deutlich sagen möchte, ist die Konsequenz dieser Richtungsentscheidung: Jeder, der im Alter ein auskömmliches Einkommen haben möchte, sollte besser seine privaten Finanzreserven aufstocken. Denn die derzeitige Schönwetterpolitik wird nicht mehr lange anhalten.

