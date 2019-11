Europas größter Softwarekonzern SAP will bei einem auf Analysten und Investoren zugeschnittenen Kapitalmarkttag in New York am Dienstag (ab 15.30 Uhr MEZ) ein Update zur künftigen Strategie geben. Das kündigte das wertvollste Dax-Unternehmen vor der Veranstaltung an.

Vom Vorstand um die beiden Mitte Oktober berufenen Co-Vorsitzenden Jennifer Morgan und Christian Klein werden auch weitere Details zu dem noch von Ex-Chef Bill McDermott angekündigten Plan erwartet, wonach SAP in den kommenden Jahren unter anderem über Margensteigerungen attraktiver für Aktionäre gemacht werden soll.

In diesem Zusammenhang hatte der Konzern aus Walldorf zuletzt bereits mitgeteilt, über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro zusätzlich an seine Anteilseigner zurückgeben zu wollen./mbr/DP/zb

