Deutsche Gerichte haben bislang in gut 850 Fällen über "Dieselklagen" gegen den Autobauer Daimler entschieden. Nach Angaben des Konzerns gingen auf Landgerichtsebene 776 Verfahren für und 56 gegen Daimler aus. Gegen diese 56 sei man in Berufung gegangen oder werde das noch tun, sagte ein Sprecher. Auf Ebene der Oberlandesgerichte seien bislang 21 Entscheidungen für und keine gegen Daimler gefällt worden.

Stark belastet mit "Daimler-Fällen", in denen Autobesitzer dem Konzern die Nutzung illegaler Abgastechnik vorwerfen, ist das Landgericht am Unternehmenssitz in Stuttgart. Allein hier gingen in diesem Jahr bislang 1400 Klagen wegen mutmaßlich unzulässiger Abschalteinrichtungen in Mercedes-Fahrzeugen ein, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Weitere 400 richten sich gegen die Widerrufsbedingungen in Kredit- oder Leasingverträgen./eni/DP/fba

