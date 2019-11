=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 3Q, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (11:00 PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q, Pullach *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q, Bremen *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hannover 09:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate, Nassau 09:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede beim EZB-Workshop zum Thema: "Money Markets and Central Bank Balance Sheets", Frankfurt 09:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei Roundtable zu Zentralbank-Unabhängigkeit, Frankfurt *** 10:00 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Arbeitgebertag, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (10:30) und Bundesfinanzminister Scholz (14:30), außerdem Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Berlin *** 10:00 DE/Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Jahres-PK, Berlin 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +21.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: -14,8 Punkte zuvor: -22,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -22,0 Punkte zuvor: -25,3 Punkte 11:15 EU/SSM-Chef Enria, Rede zur Umsetzung von Basel 3, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 11:30 CH/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Schweizerischen Nationalbank, Zürich *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz), München *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September 13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, ao HV, Amsterdam 15:00 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede beim DVFA-Immobilien-Forum zum Thema: "Die Rolle des Immobiliensektors für die Finanzstabilität", Frankfurt *** 15:30 US/SAP SE, Special Capital Markets Day, New York *** 17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom 19:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der SABEW-Fall-Conference, New York - DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q, Berlin ===

