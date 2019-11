P.I. Works wurde unlängst von Turkcell mit der Implementierung seiner fortschrittlichen Geolokalisierungslösung beauftragt, um das Kundenerlebnis und die Effizienz des Netzwerks zu verbessern. Die von P.I. Works angebotene Lösung sorgt für neue Fähigkeiten, mit denen Turkcell das Kundenerlebnis genauer überwachen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse im Sinne der Kunden umsetzen kann. Die Lösung reduziert den Bedarf an Messfahrten und damit die Kohlenstoffbilanz, während gleichzeitig Zeit und Energie gespart und die Kosten für Turkcell gesenkt werden.

Mit dieser neuen Vereinbarung wird die Geolokalisierungslösung von P.I. Works angewendet, um messbare Erkenntnisse über das Kundenerlebnis bereitzustellen, indem Daten aus mehreren Quellen korreliert werden. Da die Lösung auf derselben Plattform läuft wie P.I. Works Centralized SON, können die von Geolocation erfassten Kundenerkenntnisse von Centralized SON genutzt werden, um gezieltere Maßnahmen zur Netzwerkoptimierung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die Lösung von P.I. Works für die Visualisierung von Hotspots eingesetzt, sodass Betreiber fundierte Entscheidungen über Netzwerkinvestitionen treffen können.

Turkcell CIO Serkan Öztürk sagte dazu: "Bei Turkcell möchten wir Technologien einsetzen, die uns die Bereitstellung von kundenorientierten Lösungen und Dienstleistungen ermöglichen, mit denen unsere Kunden mehr erreichen können und für unsere digitale Transformation sind kontinuierliche Anstrengungen notwendig, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Auf diesem Weg ist P.I. Works ein zuverlässiger Partner von Turkcell. Indem wir die Möglichkeiten der Automation mit einer verbesserten Geolokalisierungslösung kombinieren, sind wir in der Lage, das Kundenverhalten viel besser zu verstehen. Derartige Fähigkeiten ermöglichen kundenorientierte Maßnahmen zur Netzwerkoptimierung sowie eine bessere Netzwerkplanung zur Sicherung der Qualität unserer Dienstleistungen für unsere Kunden. Die Lösung reduziert zudem den Bedarf an Messfahrten auf ein Minimum, was die betriebliche Effizienz verbessert und die Netzwerkmanagementkosten reduziert."

P.I. Works CEO Basar Akpinar erklärte: "Wenn es um die Netzwerkautomation geht, stellt P.I. Works eine Komplettlösung für Mobilfunkbetreiber bereit. Ein integriertes Lösungsportfolio für Netzwerk-Management, -Optimierung und -Planung auf der Basis einer leistungsstarken Geolokalisierungslösung bietet Betreibern eine Vielzahl an Fähigkeiten. Genaue Netzwerkplanung, kundenorientierte Optimierung und Reduzierung des Testbedarfs sind nur einige Beispiele dafür. Wir bedanken uns bei Turkcell herzlich für sein Vertrauen in unsere Fähigkeiten und technologische Vision. Wir sind fest entschlossen, dem Unternehmen ein umfassendes Lösungsportfolio bereitzustellen, um seine digitale Transformation zu unterstützen."

Wenn Sie mehr über das integrierte Portfolio von P.I. Works für Netzwerk-Management, -Optimierung und -Planung erfahren möchten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an marketing@piworks.net.

