NEW YORK (Dow Jones)--Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev verstärkt sich mit einer Übernahme im Markt für Craft-Bier. Der Konzern, zu dem Marken wie Budweiser und Beck's gehören, übernimmt die noch ausstehenden Anteile an der Craft Brew Alliance aus Portland im US-Bundesstaat Oregon. Der Deal bewertet das Unternehmen mit rund 321 Millionen US-Dollar.

AB Inbev hält bereits 31,2 Prozent an Craft Brew. Die restlichen Anteile will der Konzern für 16,50 Dollar das Stück übernehmen. Die Craft-Brew-Aktie hat sich im nachbörslichen Handel in den USA am Montag mehr als verdoppelt auf 16,22 Dollar.

Der weltgrößte Brauereikonzern hat auf seinem größten Markt USA seit Jahren mit rückläufigen Absätzen zu kämpfen, weil die Amerikaner zunehmend zu Craft-Bieren, Spirituosen und nichtalkoholischen Getränken greifen. Als Reaktion darauf setzt AB Inbev in den entwickelten Märkten stärker auf höherpreisige Biere und in den Schwellenländern mehr auf günstigere Produkte.

Craft Brew, 2008 aus einer Fusion von Redhook Brewery and Widmer Brothers Brewing hervorgegangen, betreibt Brauereien und Kneipen in den USA und anderen Ländern. Die meisten seiner Marken werden bereits über das Großhandels-Netzwerk von AB Inbev vertrieben.

November 12, 2019

