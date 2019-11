Aareal Bank Gruppe mit solidem Ergebnis im dritten Quartal DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen Aareal Bank Gruppe mit solidem Ergebnis im dritten Quartal 12.11.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aareal Bank Gruppe mit solidem Ergebnis im dritten Quartal - Konzernbetriebsergebnis im dritten Quartal 2019 bei 64 Mio. EUR (Q2/2019: 61 Mio. EUR; Q3/2018: 70 Mio. EUR) - Zinsüberschuss mit 134 Mio. EUR trotz Niedrigstzinsumfeld auf stabilem Niveau, Provisionsüberschuss dank des Umsatzwachstums der IT-Tochter Aareon weiter gestiegen - Starkes Neugeschäft im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen - Höhere Risikovorsorge durch beschleunigten Abbau von Risikopositionen - Jahresprognose präzisiert: Konzernbetriebsergebnis am unteren Ende der kommunizierten Spanne von 240 bis 280 Mio. EUR erwartet - Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens: "Wesentlicher Grund für unsere Robustheit ist unsere einzigartige Aufstellung mit zwei erfolgreichen Segmenten, die wir zielgerichtet strategisch weiterentwickeln" Wiesbaden, 12. November 2019 - Die Aareal Bank Gruppe hat ihre positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des laufenden Jahres fortgesetzt. In einem weiterhin anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld erreichte das Konzernbetriebsergebnis 64 Mio. EUR, nach 70 Mio. EUR im dritten Quartal des Vorjahres und jeweils 61 Mio. EUR in den beiden Vorquartalen. In den ersten neun Monaten 2019 erzielte die Aareal Bank Gruppe damit ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 186 Mio. EUR, es lag damit unter Berücksichtigung der Integrationskosten für die ehemalige Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB) in etwa auf Vorjahresniveau (9M/2018: 199 Mio. EUR). Das den Stammaktionären der Aareal Bank zugeordnete Konzernergebnis belief sich im dritten Quartal 2019 auf 35 Mio. EUR (Q3/2018: 41 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 107 Mio. EUR (9M/2018: 117 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 0,60 EUR und nach neun Monaten 1,80 EUR, nach 0,70 EUR bzw. 1,97 EUR im jeweiligen Vergleichszeitraum. Der Zinsüberschuss lag im dritten Quartal mit 134 Mio. EUR (Q3/2018: 131 Mio. EUR) trotz des Niedrigstzinsumfelds stabil auf dem Niveau der Vorquartale. Die Risikovorsorge belief sich im dritten Quartal auf 27 Mio. EUR, nach 23 Mio. EUR im Vorquartal und 14 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der erhöhte Wert geht vornehmlich auf die angekündigte Beschleunigung des Abbaus von Risikopositionen zurück: darauf entfallen im dritten Quartal 2019 rund 20 Mio. EUR. Damit will die Aareal Bank unter anderem ihr Portfolio an Non Performing Loans (NPL) insbesondere in Italien, wie angekündigt, weiter reduzieren. Bereits im dritten Quartal sank das NPL-Volumen im Vergleich zum Vorquartal um rund 350 Mio. EUR bzw. rund 20 Prozent. Weiterhin erfreulich entwickelte sich der Provisionsüberschuss, der mit 54 Mio. EUR auch im dritten Quartal - wie schon in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres - über dem Vergleichswert des Vorjahres lag. Darin spiegelt sich einmal mehr die positive Entwicklung der IT-Tochtergesellschaft Aareon, die ihren Umsatz im dritten Quartal weiterhin deutlich steigern konnte. Dabei stiegen die Umsätze im angestammten ERP-Geschäft im Neun-Monats-Vergleich um 5%, während das Geschäft mit digitalen Produkten und Lösungen mit einem Umsatzanstieg um 21% erwartungsgemäß weiterhin eine hohe Dynamik zeigt. Im zurückliegenden Quartal hat die Aareon zudem ihre strategischen Wachstumsinitiativen weiter konsequent vorangetrieben: mit Markteintritten in der Schweiz und Österreich, mit erweiterten Angeboten im Rahmen der neuen, integrierten Plattformlösung "Aareon Smart Platform" und, wie angekündigt, dem Einstieg in das Investitionsprogramm für die Erschließung neuer digitaler Wachstumsmöglichkeiten. Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärte: "Wir sind in diesem Jahr weiterhin sehr solide unterwegs. Damit stellen wir in einem anspruchsvollen Umfeld einmal mehr unsere Robustheit unter Beweis. Ein wesentlicher Grund dafür ist unsere einzigartige Aufstellung mit zwei erfolgreichen Segmenten, die wir zielgerichtet strategisch weiterentwickeln. Der Aareon als integraler Bestandteil der Gruppe kommt dabei aufgrund ihrer exzellenten Wachstumsperspektiven und der vielfältigen Verflechtungen mit unserem Bankgeschäft eine wesentliche Rolle zu. Im Einklang mit unserer bisherigen Strategie verfolgen wir vor diesem Hintergrund auch weiterhin keinen Mehrheits- oder Vollverkauf unserer Tochtergesellschaft. Vielmehr konzentrieren wir uns darauf, das im Mai vorgestellte Wachstumsprogramm für die Aareon erfolgreich umzusetzen und als verantwortungsvoller Eigentümer alle sinnvollen Möglichkeiten zu nutzen, im Interesse unserer Aktionäre ihr volles Potenzial zu entfalten." Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen: Starkes Neugeschäft, Margen weiter über Gesamtjahresziel Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen verzeichnete die Aareal Bank - unter Beibehaltung ihrer konservativen Kreditvergabepolitik - im dritten Quartal ein starkes Neugeschäft. Das Volumen erreichte 2,8 Mrd. EUR und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals (1,9 Mrd. EUR). Der Fokus der Neugeschäftsaktivitäten lag dabei in Europa. Nach neun Monaten beläuft sich das Neugeschäft auf insgesamt 6,0 Mrd. EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (6,1 Mrd. EUR). Für das laufende Jahr wird ein Neugeschäftsvolumen am oberen Ende der bisher kommunizierten Bandbreite von 7 bis 8 Mrd. EUR erwartet. Das Portfoliovolumen lag aufgrund des starken Neugeschäfts zum 30. September 2019 mit 28,0 Mrd. EUR am oberen Rand der für das Gesamtjahr 2019 avisierten Spanne von 26 bis 28 Mrd. EUR. Die durchschnittliche Bruttomarge im neu akquirierten Geschäft lag vor Währungseffekten im Neunmonatszeitraum mit rund 195 Basispunkten weiterhin über der geplanten Gesamtjahresspanne von 180 bis 190 Basispunkten. Segment Consulting/Dienstleistungen: Aareon weiterhin mit deutlichem Umsatzwachstum Das Betriebsergebnis des Segments Consulting/Dienstleistungen belief sich im dritten Quartal 2019 auf -10 Mio. EUR (Q3/2018: -7 Mio. EUR). Der Ergebnisbeitrag der Tochtergesellschaft Aareon lag trotz Wachstumsinvestitionen stabil bei 7 Mio. EUR (Q3/2018: 7 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten betrug der Ergebnisbeitrag 24 Mio. EUR (9M/2018: 21 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse der Aareon stiegen im dritten Quartal um 7 Prozent auf 60 Mio. EUR (Q3/2018: 56 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten um 8 Prozent auf 182 Mio. EUR (9M/2018: 168 Mio. EUR). Die digitalen Produkte verzeichneten dabei im bisherigen Jahresverlauf die höchsten Wachstumsraten mit einem Umsatzplus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Volumen der Einlagen der Wohnungswirtschaft lag im dritten Quartal 2019 mit durchschnittlich 10,6 Mrd. EUR weiter auf einem hohen Niveau (Durchschnitt 2018: 10,4 Mrd. EUR). Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau wurde das Ergebnis aus dem Einlagengeschäft und damit das Segmentergebnis weiter belastet. Die Bedeutung dieses Geschäfts geht allerdings weit über die aus den Einlagen generierte, im aktuellen Marktumfeld unter Druck stehende Zinsmarge hinaus. Die Einlagen der Wohnungswirtschaft sind für die Aareal Bank eine strategisch bedeutende, zusätzliche Refinanzierungsquelle. Komfortable Refinanzierungssituation und solide Kapitalausstattung Die Aareal Bank war auch im dritten Quartal 2019 sehr gut refinanziert und hielt den Bestand an langfristigen Refinanzierungsmitteln auf einem komfortablen Niveau. Im dritten Quartal wurden keine neuen Hypothekenpfandbriefe oder Anleihen im Benchmark-Format platziert, da die Aareal Bank bereits im ersten Halbjahr gute Marktbedingungen genutzt und ihren Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr somit weitgehend bereits erfüllt hatte. Die Aareal Bank ist weiterhin sehr solide kapitalisiert. Die harte Kernkapitalquote (CET 1 Quote) lag per 30. September 2019 bei auch im internationalen Vergleich komfortablen 17,1 %. Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 26,7 %. Die unter Berücksichtigung des finalen Rahmenwerks des Baseler Ausschusses ermittelte und für die Kapitalsteuerung relevante harte Kernkapitalquote (geschätzte, sogenannte Basel IV Quote) lag bei 12,6 %. Erläuterungen zur Konzernertragslage Der Zinsüberschuss lag im dritten Quartal 2019 bei 134 Mio. EUR (Q3/2018: 131 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summierte er sich auf 403 Mio. EUR (9M/2018: 400 Mio. EUR). Die Risikovorsorge belief sich im dritten Quartal auf 27 Mio. EUR (Q3/2018: 14 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 55 Mio. EUR (9M/2018: 33 Mio. EUR). Der Provisionsüberschuss stieg ggü. dem Vorjahreszeitraum erneut getrieben von der guten Entwicklung der Aareon auf 54 Mio. EUR (Q3/2018: 51 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres ergab sich insgesamt ein Provisionsüberschuss von 164 Mio. EUR, eine deutliche Erhöhung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (9M/2018: 152 Mio. EUR) Das Abgangsergebnis betrug im dritten Quartal 15 Mio. EUR (Q3/2018: 5 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 42 Mio. EUR (9M/2018: 16 Mio. EUR). Hier spiegelten sich insbesondere Anpassungen des Treasury-Portfolios im Zuge des De-Risking und der DHB-Integration als auch marktgetriebene Effekte aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen wider. Das Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl und aus Sicherungszusammenhängen belief sich auf insgesamt 2 Mio. EUR (Q3/2018: 1 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate betrug das Ergebnis insgesamt 1 Mio. EUR (9M/2018: -3 Mio. EUR). Es resultierte im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen bei sonstigen Derivaten fvpl, die der wirtschaftlichen Absicherung von Zins- und Währungsrisiken dienen. Der Verwaltungsaufwand im Konzern belief sich im dritten Quartal auf 114 Mio. EUR (Q3/2018: 107 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 370 Mio. EUR (9M/2018: 344 Mio. EUR). Die erwartungsgemäße Steigerung ist insbesondere auf die laufenden Kosten und Integrationsaufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank sowie auf die Geschäftsausweitung der Aareon zurückzuführen. Das Konzernbetriebsergebnis betrug im abgelaufenen Quartal 64 Mio. EUR (Q3/2018: 70 Mio. EUR). Nach Abzug von Steuern in Höhe von 24 Mio. EUR und des den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Ergebnisses von 1 Mio. EUR betrug das auf die Eigentümer der Aareal Bank AG entfallende Konzernergebnis 39 Mio. EUR (Q3/2018: 45 Mio. EUR). Unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe ergibt sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 35 Mio. EUR (Q3/2018: 41 Mio. EUR). Insgesamt erzielte die Aareal Bank Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernbetriebsergebnis von 186 Mio. EUR (9M/2018: 199 Mio. EUR). Nach Abzug von Steuern in Höhe von 65 Mio. EUR und des den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Ergebnisses von 2 Mio. EUR sowie unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe (12 Mio. EUR) ergab sich ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 107 Mio. EUR (9M/2018: 117 Mio. EUR). Konzernziele für das Geschäftsjahr 2019 präzisiert Für das Gesamtjahr 2019 erwartet die Aareal Bank Gruppe nach dem insgesamt soliden Abschneiden in den ersten drei Quartalen und trotz zusätzlicher Belastungen aus dem Niedrigstzinsumfeld weiterhin einen Zinsüberschuss (ohne Abgangsergebnis) in einer Spanne von 530 bis 560 Mio. EUR. Die Aareal Bank hat den bei der Vorlage der Q2-Zahlen angekündigten beschleunigten Risikoabbau seither vorangetrieben und dafür rund 30 Mio. EUR an Risikovorsorge aufgewendet. Die Erwartungsspanne für die Risikovorsorge im Gesamtjahr erhöht sich dementsprechend auf 80 bis 110 Mio. EUR. Gleichzeitig geht die Aareal Bank für 2019 von einem um rund 20 Mio. EUR über der ursprünglichen Schätzung liegenden Abgangsergebnis von nunmehr 40 bis 60 Mio. EUR aus. Beim Provisionsüberschuss, der durch den Ausbau des Geschäfts im Segment Consulting/Dienstleistungen kontinuierlich an Bedeutung für den Konzern gewinnt, wird gegenüber dem Vorjahr nach wie vor eine weitere Steigerung auf 225 bis 245 Mio. EUR prognostiziert. Der Verwaltungsaufwand wird - inklusive der zusätzlichen Investitionen der Aareon in ein beschleunigtes Wachstum sowie der Kosten für die inzwischen abgeschlossene Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB) - wie bisher in einer Bandbreite von 470 bis 510 Mio. EUR erwartet. Trotz der erhöhten Belastungen durch den beschleunigten Risikoabbau und des weiter verschlechterten Zinsumfelds, die in der ursprünglichen Prognose nicht enthalten waren, erwartet die Aareal Bank für das laufende Jahr ein Konzernbetriebsergebnis in der kommunizierten Spanne von 240 bis 280 Mio. EUR, wenn auch am unteren Ende dieser Spanne. Entsprechend dürfte auch der RoE vor Steuern sowie das Ergebnis je Aktie (EpS) am unteren Ende der kommunizierten Spannen von 8,5 % bis 10 % bzw. von rund 2,40 bis 2,80 EUR liegen. Falls sich weitere Möglichkeiten zu einem beschleunigten Risikoabbau ergeben, wird die Aareal Bank diese prüfen; zusätzliche Belastungen können dann nicht ausgeschlossen werden. Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen dürfte das Immobilienfinanzierungsportfolio der Aareal Bank Gruppe - vorbehaltlich Währungsschwankungen - in einer Größenordnung zwischen 26 und 28 Mrd. EUR liegen. Das Neugeschäftsvolumen sollte aus heutiger Sicht am oberen Ende der bislang kommunizierten Bandbreite von 7 bis 8 Mrd. EUR liegen. Unter Berücksichtigung von strategischen Investitionen in ein beschleunigtes Wachstum erwartet die Aareal Bank für ihre IT-Tochter Aareon unverändert einen Beitrag zum Konzernbetriebsergebnis von rund 35 Mio. EUR (vor strategischen Investitionen: rund 41 Mio. EUR). Hinweis für die Redaktionen: Die Zwischenmitteilung zum 30.09.2019 ist unter www.aareal-bank.com/finanzberichte abrufbar. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Die Aareal Bank Gruppe - Wesentliche Kennzahlen 01.01.-30.0- 01.01.-30.0- 9.2019 9.2018 Ergebnisgrößen Betriebsergebnis (Mio. EUR) 186 199 Konzernergebnis (Mio. EUR) 121 131 Stammaktionären zugeordnetes 107 117 Konzernergebnis (Mio. EUR) 1) Cost Income Ratio (%) 2) 42,2 41,8 Ergebnis je Stammaktie (EUR) 1) 1,80 1,97 RoE vor Steuern (%) 1) 3) 8,7 9,7 RoE nach Steuern (%) 1) 3) 5,6 6,3 30.09.2019 31.12.2018 Bilanz Immobilienfinanzierungen (Mio. EUR) 4) 27.139 26.395 Eigenkapital (Mio. EUR) 2.817 2.928 Bilanzsumme (Mio. EUR) 43.155 42.687 Aufsichtsrechtliche Kennziffern 5) Risikogewichtete Aktiva (Mio. EUR) 12.656 13.039 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 17,1 17,2 Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) 19,5 19,5 Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) 26,7 26,2 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 12,6 13,2 - Basel IV (geschätzt) - 6) Mitarbeiter 2.816 2.748 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 2) Nur Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen 3) Auf das Jahr hochgerechnet 4) Ohne Privatkundengeschäft von 0,5 Mrd. EUR (31. Dezember 2018: 0,6 Mrd. EUR) und Kommunalkreditgeschäft der ehemaligen Westdeutsche ImmobilienBank AG (ehemalige WestImmo) von 0,4 Mrd. EUR (31. Dezember 2018: 0,5 Mrd. EUR) 5) Bei der Berechnung der Eigenmittel zum 30. September 2019 wurde der Zwischengewinn nach Abzug der anteiligen Dividende gemäß Dividendenpolitik und der zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe angerechnet. In den aufsichtsrechtlichen Kennziffern werden zudem die erwarteten relevanten Auswirkungen von TRIM zu den gewerblichen Immobilienfinanzierungen und die SREP-Empfehlungen zum NPL-Bestand sowie die NPL-Guidelines der EZB für neue NPLs berücksichtigt. 6) Zugrunde liegende Schätzung auf Basis eines output floors von 72,5 % basierend auf dem finalen Rahmenwerk des Baseler Ausschusses vom 7. Dezember 2017; Kalkulation der für die Aareal Bank wesentlichen Auswirkungen vorbehaltlich der ausstehenden EU-Implementierung ebenso wie der Umsetzung weiterer regulatorischer Anforderungen (CRR II, EBA Requirements etc.) Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate 2019 (nach IFRS) 01.01.-30.- 01.01.-30.- Verän- 09.2019 09.2018 derung Mio. EUR Mio. EUR % Zinsüberschuss 403 400 1 Risikovorsorge 55 33 67 Provisionsüberschuss 164 152 8 Abgangsergebnis 42 16 163 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 5 -1 -600 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -4 -2 100 Ergebnis aus at equity bewerteten 0 - Unternehmen Verwaltungsaufwand 370 344 8 Sonstiges betriebliches Ergebnis 1 11 -91 Negativer Goodwill (Zugangsgewinn) aus - - Unternehmenserwerb Betriebsergebnis 186 199 -7 Ertragsteuern 65 68 -4 Konzernergebnis 121 131 -8 Nicht beherrschenden Anteilen 2 2 0 zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG 119 129 -8 zurechenbares Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG 119 129 -8 zurechenbares Konzernergebnis 1) davon Stammaktionären zugeordnet 107 117 -9 davon AT1-Investoren zugeordnet 12 12 Ergebnis je Stammaktie (in EUR) 2) 1,80 1,97 -9 Ergebnis je AT1-Anteil (in EUR) 3) 0,12 0,12 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Gewinn- und Verlustrechnung des dritten Quartals 2019 (nach IFRS) 3. 3. Verände- Quartal Quartal rung 2019 2018 Mio. EUR Mio. EUR % Zinsüberschuss 134 131 2 Risikovorsorge 27 14 93 Provisionsüberschuss 54 51 6 Abgangsergebnis 15 5 200 Ergebnis aus Finanzinstrumenten fvpl 5 0 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -3 1 -400 Ergebnis aus at equity bewerteten 0 - Unternehmen Verwaltungsaufwand 114 107 7 Sonstiges betriebliches Ergebnis 0 3 -100 Negativer Goodwill (Zugangsgewinn) aus - - Unternehmenserwerb Betriebsergebnis 64 70 -9 Ertragsteuern 24 24 0 Konzernergebnis 40 46 -13 Nicht beherrschenden Anteilen 1 1 0 zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal Bank AG 39 45 -13 zurechenbares Konzernergebnis Ergebnis je Aktie (EpS) Eigentümern der Aareal Bank AG 39 45 -13 zurechenbares Konzernergebnis 1) davon Stammaktionären zugeordnet 35 41 -15 davon AT1-Investoren zugeordnet 4 4 Ergebnis je Stammaktie (in EUR) 2) 0,60 0,70 -14 Ergebnis je AT1-Anteil (in EUR) 3) 0,04 0,04 1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. 2) Das Ergebnis je Stammaktie errechnet sich, indem das den Stammaktionären der Aareal Bank AG zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Stammaktien (59.857.221 Stück) dividiert wird. Das Ergebnis je Stammaktie (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je Stammaktie. 3) Das Ergebnis je AT1-Anteil errechnet sich, indem das den AT1-Investoren zugeordnete Ergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der im Geschäftsjahr ausstehenden Anteile bezogen auf 3 EUR (rechnerisch 100.000.000 Anteile) dividiert wird. Das Ergebnis je AT1-Anteil (unverwässert) entspricht dem (verwässerten) Ergebnis je AT1-Anteil. Segmentergebnisse für die ersten neun Monate 2019 (nach IFRS) Struk- Con- Konso- Aareal turier- sul- lidie- Bank te tin- rung / Kon- Immobi- g / Über- zern lienfi- Die- lei- nanzie- nst- tung rungen lei- stu- nge- n 01.01.- 01.01.- 01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- 01.01.- - - 01.- - - - - - - 30.09. 30.09. 30.- 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 09. 2019 2018 201- 2018 2019 2018 2019 2018 9 Mio. EUR Zinsüberschuss1) 414 409 -11 -9 0 0 403 400 Risikovorsorge 55 33 0 0 55 33 Provisionsübersch- 6 6 163 150 -5 -4 164 152 uss1) Abgangsergebnis 42 16 42 16 Ergebnis aus 5 -1 5 -1 Finanzinstrumen- ten fvpl Ergebnis aus -4 -2 -4 -2 Sicherungszusam- menhängen Ergebnis aus at 0 0 equity bewerteten Unternehmen Verwaltungsauf- 195 182 180 166 -5 -4 370 344 wand Sonstiges 0 9 1 2 0 0 1 11 betriebliches Ergebnis Negativer Goodwill (Zugangsgewinn) aus Unternehmenser- werb Betriebsergebnis 213 222 -27 -23 0 0 186 199 Ertragsteuern 74 77 -9 -9 65 68 Konzernergebnis 139 145 -18 -14 0 0 121 131 Nicht 0 0 2 2 2 2 beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der 139 145 -20 -16 0 0 119 129 Aareal Bank AG zurechenbares Konzernergebnis Allokiertes 2.131 2.045 205 177 225 263 2.561 2.485 Eigenkapital 2) Cost Income Ratio 42,2 41,8 117- 115,3 60,5 59,7 (%) ,4 RoE vor Steuern 12,2 13,3 -18- -18,2 8,7 9,7 (%) 2) 3) 4) ,5 1) Die Zinsen der Einlagen der Wohnungswirtschaft werden seit diesem Berichtsjahr im Zinsüberschuss des Segments Consulting/ Dienstleistungen ausgewiesen (vormals Provisionsüberschuss). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. 2) Das allokierte Eigenkapital des Segments Strukturierte Immobilienfinanzierungen der Vergleichsperiode wurde an Basel IV angepasst. Damit änderte sich auch der RoE vor Steuern. 3) Auf das Jahr hochgerechnet 4) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe. Segmentergebnisse des dritten Quartals 2019 (nach IFRS) S- Consul- Konsoli- Aare- t- ting / dierung al r- Dienst- / Bank u- leistun- Überlei- Kon- k- gen tung zern t- u- r- i- e- r- t- e I- m- m- o- b- i- l- i- e- n- f- i- n- a- n- z- i- e- r- u- n- g- e- n 3- 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. . Quar- Quartal Quar- Quartal Quar- Quar- Quar- Q- tal tal tal tal tal u- a- r- t- a- l 2- 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 0- 1- 9 Mio. EUR Zinsüberschuss1) 1- 134 -4 -3 0 0 134 131 3- 8 Risikovorsorge 2- 14 0 0 27 14 7 Provisionsüberschuss1) 2 2 54 51 -2 -2 54 51 Abgangsergebnis 1- 5 15 5 5 Ergebnis aus 5 0 5 0 Finanzinstrumenten fvpl Ergebnis aus -- 1 -3 1 Sicherungszusammenhän- 3 gen Ergebnis aus at equity 0 0 bewerteten Unternehmen Verwaltungsaufwand 5- 53 61 56 -2 -2 114 107 5 Sonstiges -- 2 1 1 0 0 0 3 betriebliches Ergebnis 1 Negativer Goodwill (Zugangsgewinn) aus Unternehmenserwerb Betriebsergebnis 7- 77 -10 -7 0 0 64 70 4 Ertragsteuern 2- 27 -3 -3 24 24 7 Konzernergebnis 4- 50 -7 -4 0 0 40 46 7 Nicht beherrschenden 0 0 1 1 1 1 Anteilen zurechenbares Konzernergebnis Eigentümern der Aareal 4- 50 -8 -5 0 0 39 45 Bank AG zurechenbares 7 Konzernergebnis 1) Die Zinsen der Einlagen der Wohnungswirtschaft werden seit diesem Berichtsjahr im Zinsüberschuss des Segments Consulting/ Dienstleistungen ausgewiesen (vormals Provisionsüberschuss). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 910299 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910299 12.11.2019 ISIN DE0005408116 AXC0056 2019-11-12/07:01