TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag positive Vorzeichen. Die Ungewissheit um den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China lasse die Anleger aber zurückhaltend agieren, heißt es.

Die Investoren warteten gespannt auf einen Auftritt von US-Präsident Donald Trump im New York Economic Club im späteren Verlauf des Dienstags. Seine Rede dort könnte das wichtigste Ereignis der Woche werden, besonders falls der Präsident sich zu seinem geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi äußere, sagt Stephen Innes, Chefmarktstratege für Asien bei Axitrade. Dass Trump die geplanten Zölle auf europäische Autos abermals verschoben hat, vermag die Stimmung in Asien kaum aufzuhellen.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 23.454 Punkte. An der Börse in Seoul liegt der Kospi 0,5 Prozent im Plus. In Schanghai treten die Kurse auf der Stelle. In Hongkong stabilisiert sich der Hang-Seng-Index nach den heftigen Verlusten des Vortags und tendiert etwas fester. Der Aktienmarkt in der Sonderverwaltungszone hatte am Montag unter der jüngsten Eskalation der Proteste gegen die Regierung gelitten. Die Börse in Sydney schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Chinesischer Automobilmarkt schrumpft

Aktien chinesischer Automobilhersteller reagieren unterschiedlich auf enttäuschende Branchendaten. Der Automobilabsatz in der Volksrepublik ging im Oktober um 5,8 Prozent zurück, vor allem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ließ nach. Damit dürfte der chinesische Automobilmarkt 2019 das zweite Jahr in Folge schrumpfen. Als ursächlich dafür gelten die konjunkturelle Abkühlung und der Handelsstreit. Great Wall Motor fallen um 1,2 Prozent, Dongfeng Motor um 0,2 Prozent und Baic um 0,8 Prozent. Geely steigen hingegen um 0,8 Prozent, gestützt von positiven Analystenkommentaren.

=== Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.753,00 -0,29% +19,60% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.453,74 +0,52% +17,18% 07:00 Kospi (Seoul) 3.133,86 +0,46% +4,55% 07:00 Schanghai-Comp. 2.909,95 -0,00% +16,68% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.015,16 +0,33% +6,89% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.258,53 +0,55% +6,37% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8;27 % YTD EUR/USD 1,1034 +0,0% 1,1032 1,1027 -3,8% EUR/JPY 120,41 +0,1% 120,31 120,15 -4,2% EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8581 0,8611 -4,7% GBP/USD 1,2858 +0,0% 1,2855 1,2806 +0,9% USD/JPY 109,13 +0,1% 109,06 108,97 -0,5% USD/KRW 1164,10 -0,1% 1164,92 1165,41 +4,5% USD/CNY 7,0037 -0,1% 7,0106 7,0072 +1,8% USD/CNH 7,0026 -0,1% 7,0084 7,0081 +1,9% USD/HKD 7,8268 +0,0% 7,8257 7,8328 -0,1% AUD/USD 0,6846 +0,0% 0,6846 0,6856 -2,8% NZD/USD 0,6334 -0,4% 0,6361 0,6348 -5,7% Bitcoin BTC/USD 8.739,76 +0,5% 8.694,76 8.779,01 +135,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,93 56,86 +0,1% 0,07 +17,7% Brent/ICE 62,27 62,18 +0,1% 0,09 +12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.456,24 1.455,92 +0,0% +0,32 +13,5% Silber (Spot) 16,88 16,88 +0,0% +0,00 +8,9% Platin (Spot) 881,37 875,69 +0,6% +5,68 +10,7% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,2% +0,01 +0,9% ===

November 12, 2019 00:54 ET (05:54 GMT)

