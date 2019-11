Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat in der EU die Zulassung für seinen Impfstoff gegen die Ebola-Infektion erhalten. Die Produktion des Impfstoffs "Ervebo" könne nun in Deutschland beginnen, dieser werde ab dem dritten Quartal 2020 verfügbar sein, teilte Merck mit. In den USA wird der Impfstoff derzeit noch in einem beschleunigten Verfahren geprüft. Merck arbeitet zudem noch mit der Weltgesundheitsbehörde WHO und andern an einer Studien-Impfung unter dem Namen "V920", mit dem der Ebola-Ausbruch im Kongo bekämpft werden soll.

