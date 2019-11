Sixt Leasing SE baut Vertragsbestand im Online Retail und Flottenmanagement im dritten Quartal 2019 aus DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis Sixt Leasing SE baut Vertragsbestand im Online Retail und Flottenmanagement im dritten Quartal 2019 aus 12.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sixt Leasing SE baut Vertragsbestand im Online Retail und Flottenmanagement im dritten Quartal 2019 aus * Anstieg des Neugeschäfts bringt Geschäftsfeld Online Retail im dritten Quartal zurück auf Wachstumskurs - Flottenmanagement legt ebenfalls weiter zu * Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2019 um knapp 6 Prozent auf 633 Mio. Euro - Operativer Umsatz leicht rückläufig * EBT mit 21,5 Mio. Euro unter Vorjahr - Q3 mit 7,4 Mio. Euro bisher stärkstes Quartal im laufenden Jahr * Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2019 Pullach, 12. November 2019 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat den Vertragsbestand in den Geschäftsfeldern Online Retail und Flottenmanagement im dritten Quartal 2019 ausgebaut. Im Geschäftsfeld Online Retail kletterte der Vertragsbestand im Zeitraum von Ende Juni bis Ende September um 2,7 Prozent. Grund hierfür war insbesondere die erfolgreiche Vertriebskooperation von Sixt Neuwagen mit Fiat und Tchibo. Der Geschäftsbereich Flottenmanagement verzeichnete ebenfalls einen Anstieg des Vertragsbestands um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal und blieb damit weiter auf Wachstumskurs. Im Geschäftsfeld Flottenleasing ging der Vertragsbestand im Laufe des dritten Quartals um 3,3 Prozent zurück. Insgesamt verbuchte der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) im Zeitraum von Ende Juni bis Ende September 2019 einen Zuwachs von 0,8 Prozent. Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Die positiven Signale im Geschäftsfeld Online Retail und das anhaltende Wachstum im Geschäftsbereich Flottenmanagement stimmen uns zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Vertragsbestands. Dank der Übernahme der Flottenmeister GmbH durch unsere Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH erwarten wir Ende 2019 mittlerweile sogar einen deutlich höheren Konzernvertragsbestand als im Vorjahr." Im Geschäftsfeld Online Retail führte Sixt Leasing von Ende Juni bis Anfang September eine innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo durch. Dabei wurden über die Online-Plattform sixt-neuwagen.de umfangreich ausgestattete Fiat 500 Lounge Neufahrzeuge zu besonders attraktiven Konditionen an Privatkunden vermarktet. Die Aktion stieß sowohl bei Privatkunden als auch bei teilnehmenden Fiat-Händlern auf positive Resonanz. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement brachte die Sixt Mobility Consulting im dritten Quartal eine neue Self-Service-App für Firmenwagennutzer auf den Markt. "The Companion" ermöglicht Dienstwagenfahrern unter anderem, wichtige fahrzeugbezogene Aufgaben wie die Buchung von Werkstattterminen zu jeder Uhrzeit schnell und einfach per Smartphone zu erledigen. Damit treibt Sixt Mobility Consulting die Digitalisierung des Geschäftsmodells weiter voran und stellt seine Operations deutlich effizienter auf. Zu Beginn des vierten Quartals gab die Sixt Mobility Consulting GmbH außerdem den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der Flottenmeister GmbH bekannt. Der ebenfalls in Pullach bei München ansässige unabhängige Fuhrparkverwalter betreut per Ende September über 7.000 Firmenfahrzeuge. Die Verträge werden im Laufe des vierten Quartals 2019 in den Vertragsbestand des Sixt Leasing-Konzerns übergehen. Geschäftsentwicklung in 9M 2019 Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) ging im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende September 2019 um 2,0 Prozent auf 127.200 Verträge zurück. Grund hierfür war insbesondere der Rückgang im ersten Quartal. Im zweiten und dritten Quartal war die Vertragsentwicklung hingegen positiv. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf 633,0 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf den starken Anstieg der Verkaufserlöse insbesondere aufgrund der deutlich höheren Zahl an verkauften Leasingrückläufern im Geschäftsfeld Online Retail zurückzuführen. Der operative Konzernumsatz (ohne Verkaufserlöse) verzeichnete einen leichten Rückgang um 2,3 Prozent auf 350,0 Mio. Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in den ersten neun Monaten 2019 lag mit 21,5 Mio. Euro um 7,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im dritten Quartal wurde mit 7,4 Mio. Euro das bisher stärkste Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr verbucht. Die operative Umsatzrendite in den ersten neun Monaten 2019 belief sich damit auf 6,2 Prozent (-0,3 Prozentpunkte). Der Konzernüberschuss betrug 16,1 Mio. Euro (-9,5 Prozent). Ausblick Gemäß der am 22. Oktober 2019 angepassten Gesamtjahresprognose erwartet der Vorstand zum Jahresende einen Konzernvertragsbestand, der deutlich über dem Vorjahresniveau liegt. Zudem rechnet er für das Geschäftsjahr 2019 mit einem operativen Konzernumsatz in der Größenordnung von 465 Mio. Euro und einem EBT in der Größenordnung von 29 Mio. Euro. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 erwartet der Vorstand weiterhin eine Steigerung des Konzernvertragsbestands auf rund 200.000 Verträge und einen Anstieg des operativen Konzernumsatzes auf rund 650 Mio. Euro. Das EBT soll sich weiterhin auf 40 bis 45 Mio. Euro erhöhen. --- Die Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 kann unter http://ir.sixt-leasing.de/zwischenberichte heruntergeladen werden. Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com DER SIXT LEASING-KONZERN IN 9M 2019 AUF EINEN BLICK1 Umsatzentwicklung in Mio. Euro 9M 2019 9M 2018 Veränderung in % Operativer Umsatz 350,0 358,0 -2,3 Verkaufserlöse 283,0 242,1 16,9 Konzernumsatz 633,0 600,1 5,5 Davon Geschäftsbereich Leasing 555,3 524,7 5,8 Davon Leasingerlöse (Finanzrate) 167,7 176,7 -5,1 Davon sonstige Erlöse aus dem 142,9 141,7 0,8 Leasinggeschäft Davon Verkaufserlöse 244,8 206,6 18,6 Davon Geschäftsbereich 77,7 75,4 3,0 Flottenmanagement Davon Flottenmanagementerlöse 39,4 39,6 -0,5 Davon Verkaufserlöse 38,2 35,8 6,9 Ergebnisentwicklung in Mio. Euro 9M 2019 9M 2018 Veränderung in % Aufwendungen für Fuhrpark und 418,9 378,0 10,8 Leasinggegenstände Personalaufwand 31,3 27,2 15,1 Saldo sonstige betriebliche -11,1 -13,6 18,0 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 171,6 181,3 -5,4 Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen 141,1 147,7 -4,5 Finanzergebnis -9,0 -10,3 12,2 Ergebnis vor Steuern (EBT) 21,5 23,4 -7,8 Davon Geschäftsbereich Leasing 18,6 19,9 -8,5 Davon Geschäftsbereich 2,9 3,5 -17,1 Flottenmanagement Operative Umsatzrendite (in %)2 6,2 6,5 -0,3 Punkte Ertragsteuern 5,4 5,5 -2,2 Konzernüberschuss 16,1 17,8 -9,5 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,78 0,87 - Vertragsbestand 30.09.2019 31.12.2018 Veränderung in % Konzernvertragsbestand 127.200 129.700 -2,0 Davon Geschäftsfeld Online Retail 43.600 44.700 -2,5 Davon Geschäftsfeld Flottenleasing 39.400 43.000 -8,4 Davon Geschäftsbereich 44.200 42.000 5,2 Flottenmanagement Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2019 31.12.2018 Veränderung in %
Bilanzsumme 1.330,6 1.392,7 -4,5
Leasingvermögen 1.125,8 1.204,4 -6,5
Finanzverbindlichkeiten 945,6 1.026,1 -7,8
Eigenkapital 223,1 216,8 2,9
Eigenkapitalquote (in %) 16,8 15,6 1,2 Punkte

Cash Flow in Mio. Euro 9M 2019 9M 2018 Veränderung in %
Brutto-Cash Flow 150,6 174,5 -13,7
Investitionen in Leasingvermögen 294,6 386,9 -23,9

-- 1 Rundungsdifferenzen möglich
2 Verhältnis EBT zu operativem Umsatz 12.11.2019