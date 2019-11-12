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AUSTRALIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
AUSTRALIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED Chart 1 Jahr
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AUSTRALIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED0,857+1,43 %
BLACK STONE MINERALS LP11,900+1,74 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS INC9,050-3,21 %
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST0,770-1,91 %