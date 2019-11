FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.336 EUR

GIW XFRA AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS 0.025 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.068 EUR

4ZS XFRA SG1CI9000006 FRASERS LOG.+IND.TRUST 0.007 EUR