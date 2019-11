Die vielen Kleinigkeiten des Lebens- und Joballtags können schon mal nerven. Statt sich damit zu quälen oder sie am Ende ganz sein zu lassen, verpassen ihnen manche Apps einen spielerischen Twist. Diese vier Gamification-Apps erleichtern euch eure "Chores". Der morgendliche Lauf in der Kälte, die ellenlange To-do-Liste, das Onboarding im neuen Job, die nächste Sprachlektion - jeden Tag müssen wir jede Menge Kleinkram erledigen, um unsere Ziele zu erreichen. Dass das nicht immer Spaß macht, ist keine Neuigkeit - dass das aber gar nicht so sein muss, für einige vielleicht schon. Mobil-Apps und Onlinedienste nehmen sich die nervigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...