Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper hat in den ersten neun Monaten einen Ergebnisrückgang verzeichnet, schaut aber mit Optimismus ins vierte Quartal. Die Jahresprognose hatte das Unternehmen bereits am Vorabend angehoben.

Zwischen Januar und September ging das bereinigte EBIT von 386 Millionen Euro auf 203 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit lediglich 191 Millionen Euro gerechnet.

"Das dritte Quartal ist gewöhnlich das schwächste in unserem Geschäft", erklärte Uniper-Finanzvorstand Sascha Bibert. Zusammen mit dem Wegfall der positiven Vorjahreseffekte habe das Ergebnis für die ersten neun Monate daher nicht überrascht und liege im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatzerlöse waren mit minus 1 Prozent nahezu stabil und landeten bei 52,778 Milliarden Euro.

Nach einem auf die Gesellschafter bezogenen Konzernfehlbetrag im Vorjahreszeitraum von 550 Millionen Euro gelang der Uniper SE sogar der Sprung in die tiefschwarzen Zahlen mit einem Plus von 1,009 Milliarden Euro. Der operative Cashflow sackte jedoch von plus 89 Millionen auf minus 277 Millionen Euro ab. Negativ wirkten sich der Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr, geringere Produktionsmengen einzelner Kraftwerke sowie der Wegfall der Einnahmen aus dem britischen Kapazitätsmarkt aus.

"Vor uns liegt allerdings ein starkes viertes Quartal mit einer Reihe positiver Entwicklungen für unser Geschäft", so Bibert. Grund sei die Wiedereinsetzung des britischen Kapazitätsmarktes. Uniper hatte daher schon am Montag die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 angehoben. Das bereinigte EBIT soll nun in einer Bandbreite von 750 bis 950 Millionen Euro liegen. Ursprünglich plante Uniper mit 550 bis 850 Millionen Euro.

Die Gesellschaft, die durch die Abspaltung der Energieerzeugungssparten Wasser, Kohle und Gas von Eon entstanden ist, hält an ihrer Ergebnisprognose und dem angestrebten Dividendenvorschlag für 2019 von 0,90 Euro pro Aktie fest.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.