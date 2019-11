Das Schlussquartal 2018/19 bei Infineon erfüllt die Prognosen. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal fällt aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds und angesichts politischer Unwägbarkeiten wie erwartet zurückhaltend aus. Der Vorstand rechnet im weiteren Verlauf zwar mit einer Markterholung, allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsätze dürften im Gesamtjahr 2019/20 (per 30. September) also weiter wachsen und die Margen stabil bleiben. Infineon Technologies gibt das Ergebnis für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...