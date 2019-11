Im gestrigen Handelsverlauf zeigte sich der DAX stabil - vorbörslich wird der Markt etwas fester erwartet. Eine Seitwärtsbewegung am erreichten Niveau ist zu favorisieren. DAX - Tageskerzen Der DAX wird zur Eröffnung bei ca. 13.260 Punkten taxiert. Nach oben ist der Markt jedoch vorerst gedeckelt. So sollten die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Mittelfristig ist zwar eine moderate Aufwärtsbewegung ...

