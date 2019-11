Es besteht kein Zweifel. Der Sektor der Brennstoffzellen-Aktien ist derzeit die Top Branche an den globalen Aktienmärkten. Während an der Wall Street besonders Ballard Power für Furore sorgt, zeigt sich in Europa vor allem das finnische Unternehmen Nel Asa nach wie vor von seiner positiven Seite.

Den vollständigen Artikel lesen ...