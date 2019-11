Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Debatte um Nachhaltigkeit in der Luftfahrtbranche erreiche langsam auch den Kapitalmarkt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die alten Ziele des Airline-Dachverbands IATA, wie emissionsneutrales Wachstum ab 2020 und Reduktion der Emissionen um die Hälfte bis 2050, stammten noch aus dem Jahr 2009. Sie benötigten eine Anpassung, so der Experte./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-11-12/08:23

ISIN: DE0008232125