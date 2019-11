Rückblick: Der S&P500 notiert seit Tagen direkt an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals. In der Vorwoche war der Index an der Marke von 3.100 Punkten knapp gescheitert und hatte im Wochenhoch 3.097 Punkte erreicht. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...