Der Goldpreis leidet derzeit unter steigenden US-Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte in den vergangenen Tagen auf 1,96 Prozent, den höchsten Wert seit über drei Monaten.Damit fallen die um die Inflationsrate bereinigten Realzinsen zumindest in den USA positiv aus. In Deutschland liegen diese gegenwärtig bei minus 1,5 Prozent. Je positiver die Realzinsen, desto unattraktiver wird ein Goldinvestment. Allerdings nur, wenn man Staatsanleihen als absolut sichere Geldanlage ...

