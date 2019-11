Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Dadurch fiel er gestern unter die 13.200 Punkte-Marke und ging auch knapp darunter aus dem Handel. Das Minus am Ende des Tages betrug 0,23 Prozent. Marktidee: Dialog Semiconductor. Die Aktie von Dialog Semiconductor befindet sich aktuell aus technischer Sicht in einer neutralen Lage. Möglicherweise könnte sich das aber bereits heute ändern. Der Vorstand von Dialog hat die langfristigen Ziele nach oben angepasst. Jetzt ist es entscheidend, dass der Kurs eine bestimmte Marke nachhaltig überwindet.