Ende letzter Woche gab die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) ihre Mitteilung zum dritten Quartal 2019 heraus und bestätigte darin den bisher positiven Geschäftsverlauf. In der Mitteilung heißt es unter anderem: "Unsere Erwartungen an die ersten neun Monate des Jahres 2019 haben sich erfüllt." Mit seiner kundenfreundlichen Philosophie steigerte Fielmann erneut seinen Absatz, Umsatz und Gewinn. In den ersten drei Quartalen weitete Fielmann seinen Absatz auf 6,13 Millionen Brillen (Vorjahr: 6,06 Millionen Brillen) aus. Der Außenumsatz stieg auf 1,35 Milliarden € (Vorjahr: 1,25 Milliarden €), der Konzernumsatz ...

