FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank will sich von dem aktivistischen Hedgefonds Teleios nicht zum teilweisen oder vollständigen Verkauf ihrer IT-Tochter Aareon drängen lassen. Aareal-Bank-Chef Hermann J. Merkens bekräftigte am Dienstag erneut, dass Aareon ein integraler Bestandteil der Gruppe sei. "Im Einklang mit unserer bisherigen Strategie verfolgen wir vor diesem Hintergrund auch weiterhin keinen Mehrheits- oder Vollverkauf unserer Tochtergesellschaft", so Merkens.

Der Teleios Capital aus der Schweiz war vor einigen Wochen bei der Aareal Bank eingestiegen und ist der Auffassung, das Software-Unternehmen könnte sich unter einem anderen Eigentümer als einem Gewerbeimmobilien-Finanzierer besser entwickeln. Der Hedgefonds drängt deshalb auf eine Abspaltung oder zumindest einen Teilverkauf von Aareon.

Aareon mit Sitz in Mainz hat mit dem Bankgeschäft wenig zu tun, sondern ist ein Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienbranche. In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Ergebnisbeitrag der Tochtergesellschaft auf 24 Millionen Euro von vorher 21 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 182 Millionen Euro zu. Die digitalen Produkte verzeichneten dabei im bisherigen Jahresverlauf die höchsten Wachstumsraten mit einem Umsatzplus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, erklärte die Aareal Bank.

Die Aareal Bank Gruppe berichtete für den Zeitraum von Januar bis September ein den Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis von 107 Millionen Euro nach 117 Millionen Euro im Vorjahr.

