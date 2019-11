Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag ohne große Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht auf 169,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg geringfügig auf minus 0,24 Prozent. An anderen Anleihemärkten in Europa fiel der Handelsstart ähnlich verhalten aus.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger auf die ZEW-Konjunkturerwartungen. Das Mannheimer Institut veröffentlicht die Resultate seiner monatlichen Umfrage unter Finanzexperten. Da deren Stimmung auch durch die überwiegend gute Börsenstimmung beeinflusst wird, gehen Analysten von einer Aufhellung aus.

Ein Grund für die bessere Stimmung an den Märkten ist die vorsichtige Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Allerdings sind in den vergangenen Tagen wieder Zweifel an dieser Annäherung aufgekommen. Um so spannender wird eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, die er am Dienstag vor einem Wirtschaftsclub in New York halten will. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf das Vorgehen im Handelsdisput./bgf/jha/

